Экономика
RT на русскомВ 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
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Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 13:00
Авто
Обновлённый седан Buick Regal показался на снимках из Китая
Первые снимки и сведения о перекроенной модели Buick Regal поступили из минпромторга Китая.
Драйв 13:04
Общество
Четверть россиян посчитали себя жертвами перестройки
Напомним, в начале октября заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев обратился в министерство труда и социальной защиты РФ с предложением ввести меры соцподдержки для «жертв перестройки».
Ридус 04:00
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
В беспорядках в Чили погибли 11 человек
Не менее 11 человек погибли в Чили в ходе беспорядков, продолжающихся в стране с конца прошлой недели.
Вести.Ru 15:12
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 12:32
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 18:49
Политика
На Украине село Новгородское переименуют в Нью-Йорк
Просьбу переименовать "новгородчан" в "нью-йоркцев" поддержали и на поселковом совете Село Новгородское на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области переименуют в Нью-Йорк.
SM News 19 октября в 12:52
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад
Грузовик въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске из-за отказа тормозов, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
РБК 15:13
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 15:00
Политика
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка
Главы государств и правительств 43 африканских стран будут представлены на саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:39
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Теннис
Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса
В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
ТАСС Спорт 14:05
Наука
Ученые вырастили мясо с мышечной структурой
РИА Новости 13:29
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 04:00
Авто
Ультрабюджетный немецкий кроссовер запатентован в России
Патентные изображения появились в базе ФИПС (Федерального института промышленной собственности) Компактный кроссовер изначально создавалась, как модель для глобального рынка — китайского, немецкого и российского, к тому же авто появится и в других странах.
ГЛАС.RU 12:22
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:27
Происшествия
Мебельный склад горит в Новосибирске
В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:21