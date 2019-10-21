Экономика

RT на русскомRT на русскомВ 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
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Минимальные цены на водку с 2020 года могут вырасти до 230 рублей за 0,5 л

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