Общество

Газета КемероваГазета КемероваВ 2020 году в России подорожает мобильная связь

В 2020 году в России на 17-18% может подорожать мобильная связь. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование агентства Content Review. Отмечается, что одна из причин повышения цен — необходимость соблюдения «пакета Яровой».
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Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.
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