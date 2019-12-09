МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.

с чего всё началось

В 2020 году в России на 17-18% может подорожать мобильная связь. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование агентства Content Review. Отмечается, что одна из причин повышения цен — необходимость соблюдения «пакета Яровой».

В 2020 году в России подорожает мобильная связь

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