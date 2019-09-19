Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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с чего всё началось

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском04:35

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В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году

RT на русском13:30

Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат

Телеканал 360°10:33

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей

Vesiskitim.ru16 сентября в 22:30
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Армия и оружие

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Происшествия

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Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
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Общество

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Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
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Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
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Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает ABC.
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Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
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Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах.
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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

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Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
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