Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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с чего всё началось

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском04:35

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В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году

RT на русском13:30

Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат

Телеканал 360°10:33

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей

Vesiskitim.ru16 сентября в 22:30
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Происшествия

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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

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В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
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