Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала

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