Экономика
Полиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.RT на русском04:35
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