Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат

Телеканал 360°10:33

Материнский капитал вырастет в 2020 году

Газета.Ru08:09

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

RT на русском04:35
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:30, Вашингтон
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Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
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В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

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Политика

Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину

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RT на русском 12:17
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

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Политика

Выборы в Израиле: Биньямин Нетаньяху не победил

Либерман является правым националистическим лидером, иммигрантом из Молдавии, который после апрельских выборов 2019 года выступил против Нетаньяху и не позволил ему сформировать коалицию и правительство.
Валдай 10:00
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
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На постановку «Евгений Онегин» от Евгения Арье актриса явилась в маленьком черном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.
Телепрограмма вчера в 23:14
Космос

Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»

В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика вчера в 07:37
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Политика

Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников

Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO

Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
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NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости вчера в 07:14
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
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Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Авто

FAW привезет в Россию бюджетный седан Besturn B30

Компания FAW анонсировала старт продаж в России седана Besturn B30, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте представительства марки.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 03:19
Политика

В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 10:16
Футбол

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Базелем»

«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
Sport24.ru 11:30
Армия и оружие

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 17 сентября в 12:45
Происшествия

В Мурманске задержан руководитель пароходства

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
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Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
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