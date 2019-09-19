Экономика
Полиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Автоспорт
Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»
Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Происшествия
Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Футбол
Федун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером.
Газета.Ru 07:49
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Авто
Глава Федерации автомобилистов дал советы водителям по зимней резине
С наступлением осени водители задумываются о смене летней резины на зимнюю, но следует ориентироваться не на выпадающие осадки, а на температурный режим, объяснил руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.
Экономика сегодня вчера в 09:03
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 09:24
Технологии
Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ
Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Авто
Назван ТОП-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора autospot.ru назвали десятку самые невостребованных автомобиле у покупателей в России, которые приобретают через Интернет.
Народные новости 09:23
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Экономика
Госдума повысила ставки акцизов на вино
Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли законопроект о повышении ставок акцизов на вино.
9111.ru 09:11
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Общество
Приняты поправки о внесудебном взыскании долгов по зарплате
Законопроект предоставляет работнику выбор, куда обратиться в случае долгов по зарплате - в суд или трудовую инспекцию.
Российская газета 09:33
Происшествия
В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры
В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37