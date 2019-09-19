Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Материнский капитал вырастет в 2020 году

Газета.Ru08:09

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

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Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

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URA.Ru05:16

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РИА Новости04:54

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

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