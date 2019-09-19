Экономика
Полиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:22, Вашингтон
Политика
Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину
Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 11:07
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика
Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik.
ТАСС 08:34
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 02:53
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика
Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Технологии
Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ
Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском 17 сентября в 15:29
Политика
Путин назначил нового заместителя главы МИД России
10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.
RT на русском 09:57
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07