Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат

Телеканал 360°10:33

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

Материнский капитал вырастет в 2020 году

Газета.Ru08:09

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

RT на русском04:35
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Происшествия

Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца

Правда УрФО 09:10
Политика

Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину

Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 11:07
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика

Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik.
ТАСС 08:34
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Политика

В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске

Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 02:53
Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика

Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Политика

Армия США приведена в боевую готовность

АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Технологии

Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ

Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
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Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика

Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме

По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол

Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

RT на русском 17 сентября в 15:29
Политика

Путин назначил нового заместителя главы МИД России

10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.
RT на русском 09:57
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия 10:28
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
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