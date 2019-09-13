Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года в России возобновят индексацию материнского капитала. По состоянию на сегодняшний день размер маткапитала составляет 453 тысяч рублей. Сертификат выдаётся за рождение второго или последующего ребенка.

В 2020 году в России вырастет размер материнского капитала

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