Экономика

ПрофильПрофильВ 2020 году в России вырастет размер материнского капитала

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года в России возобновят индексацию материнского капитала. По состоянию на сегодняшний день размер маткапитала составляет 453 тысяч рублей. Сертификат выдаётся за рождение второго или последующего ребенка.
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Материнский капитал в 2020 году будет увеличен

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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:06

Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

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RT на русскомвчера в 10:29

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Коммерсантъвчера в 07:02

Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

Ведомостивчера в 09:20

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Вести.Ruвчера в 05:06
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
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Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
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«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.
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В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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