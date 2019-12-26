Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
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Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°18:33

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году повысят на 4%

Ридус17:34

Тарифы на услуги ЖКХ в Казани вырастут в июле

Казанские ведомости07:22

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru17:14

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля

РЕН ТВ17:07

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru17:29
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Технологии

NVIDIA закрыла «очень серьёзную» уязвимость в GeForce Experience

Компания NVIDIA выпустила бюллетень, в котором сообщила о закрытии серьёзной уязвимости в утилите GeForce Experience ― сопутствующего графическим драйверам компании программном инструменте для обновления драйверов видеокарт и настройки графики.
3DNews 05:25
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Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
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26 декабря в Чехии стартует 44-й молодежный чемпионат мира по хоккею

С 26 декабря по 5 января в Чехии пройдет главное спортивное событие стыка уходящего и наступающего годов - молодежный чемпионат мира по хоккею.
Газета.Ru 14:01
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В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости 07:40
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Евгений Петросян отказался заводить ребенка с Татьяной Брухуновой

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В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК 16:56
Гаджеты

Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
3DNews 14:08
Экономика

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 13:09
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Армия и оружие

На Украине возобновили испытания новой САУ

ГЛАС.RU 04:01
Армия и оружие

Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено.
Известия вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости вчера в 07:51
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Камчатские дети с онкологией будут бесплатно получать лекарства

Впервые создан единый краевой реестр детей с онкологией.
Парламентская газета 04:16
Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Известия 03:18
Здоровье

Ростислав Гольдштейн обсудил с министром федеральную субсидию для медучреждений

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном субсидию размером более 1 миллиарда рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста.
Байкал24 10:05
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
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Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»

CyberSport.ru 04:19
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Общество

Севастополь встретил первый поезд из Санкт-Петербурга

Первый пассажирский поезд «Санкт-Петербург-Севастополь» прибыл сегодня утром на станцию назначения.
КП - Крым 02:39
Здоровье

Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 23 декабря в 17:27
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В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
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Экономика

В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
REGNUM 04:45
Политика

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Футбол

В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
News.ru 08:22
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На Урале семилетняя девочка погибла во время игры с кошкой

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«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:12
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 17:28
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Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова

Bimru.ru 03:25
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