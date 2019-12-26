С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Технологии NVIDIA закрыла «очень серьёзную» уязвимость в GeForce Experience Компания NVIDIA выпустила бюллетень, в котором сообщила о закрытии серьёзной уязвимости в утилите GeForce Experience ― сопутствующего графическим драйверам компании программном инструменте для обновления драйверов видеокарт и настройки графики.

Технологии В России запустили интернет-портал цифровой грамотности Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.

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Экономика Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

Общество Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.

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Хоккей «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).