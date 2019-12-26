Экономика
ИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
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В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия16:17
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