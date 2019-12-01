Экономика

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

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В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

В ФАС назвали средний уровень роста тарифов ЖКХ в 2020 году

РБКвчера в 21:22

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 18:33

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ruвчера в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 21:20
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Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
Политика

В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.
Вести.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
Здоровье

Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь

Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Ugpressa.ru вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

News.ru вчера в 13:01
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова вчера в 13:50
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета вчера в 15:08
Происшествия

И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Культура

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 00:37
Кино

Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск 23 декабря в 22:58
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Интерфакс вчера в 11:29
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM вчера в 09:07
Футбол

«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Sportbox.RU вчера в 15:43
Здоровье

По Ульяновской области прошел «Караван добра» на УАЗах

Организаторами акции выступили благотворительный фонд, автоклуб «УАЗ Патриот-Ульяновск», «Дари добро», Центр по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион», компания AUTOGUR73.
Первый ульяновский портал 24 декабря в 05:30
Общество

Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах

Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).
РИА Новости 00:34
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