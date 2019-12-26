Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

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В ФАС назвали средний уровень роста тарифов ЖКХ в 2020 году

РБКвчера в 21:22

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:06

Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%

Комсомольская правдавчера в 22:48

Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 21:20

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
Экономика

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27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 24 декабря в 15:41
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Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
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Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости 24 декабря в 14:11
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WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США

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РЕН ТВ вчера в 17:50
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Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru вчера в 22:02
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48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета

48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Сахалин.Инфо вчера в 21:33
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Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку

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РИА Новости вчера в 19:22
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Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
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Daihatsu готовит к дебюту прототип TAFT

Стоит упомянуть, что название Taft уже использовалось Daihatsu для внедорожника, производство которого было запущено в 1974 году.
Goroday.ru вчера в 11:35
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Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Газета Кемерова вчера в 21:54
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости вчера в 08:03
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Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

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В Приморье мальчик застрелил младшую сестру из ружья

В Приморье в среду мальчик во время игры с ружьём застрелил свою младшую сестру.
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Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

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РИА Новости вчера в 21:11
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Стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники

В пензенском минздраве утвердили график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.
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Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
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Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
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Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

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Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел

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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
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Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
РИА Новости вчера в 21:04
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«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 22:43
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