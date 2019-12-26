В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Общество Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино» Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Экономика Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).

Энергетика Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

Общество Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).

Экономика «Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха» Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.

Политика Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.

Здоровье Роспотребнадзор развеял мифы о гриппе Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека развеяла миры и привела интересные факты о признаках гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Транспорт Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии "К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.

Экономика На интернет вещей составят протокол В рамках развития направления планируется создать отечественную компонентную базу и протокол передачи данных.

Происшествия В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Футбол Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.

Политика В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.