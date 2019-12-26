Экономика
ИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
Читать в источнике
Оценить1524
с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Общество
Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым
Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву, об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.
Гаджеты
Xiaomi представила механическую клавиатуру с голосовым вводом
Гаджеты
Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона
Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Футбол
Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как тренер главной команды петербургского клуба Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться.
Шоу-бизнес
Наташа Королева перекачала губы и рассмешила фанатов
Ранее Королева уверяла поклонников и журналистов что не собирается прибегать к услугам косметологов и пластических хирургов.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Общество
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Хоккей
«Трактор» переиграл «Авангард» в КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в Балашихе не совладал с челябинским "Трактором".
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья
В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Транспорт
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Общество
Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе
Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
Наука
Соколы видят свою добычу на скорости болида Формулы 1
После ряда исследований и наблюдений было установлено, что соколы способны увидеть свою добычу на скорости болида Формулы 1. То есть острота из рения позволяет видеть добычу даже при скорости в более 350 км/ч.
Транспорт
На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой
Общество
Мантуров прокомментировал возможность ухода Apple с российского рынка
2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Экономика
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами
Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
Футбол
«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды
В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.