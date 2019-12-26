Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

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В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

В ФАС назвали средний уровень роста тарифов ЖКХ в 2020 году

РБКвчера в 21:22

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 18:33

Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 21:20

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ruвчера в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14
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Общество

Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым

Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву, об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.
РИА Новости 00:36
Гаджеты

Xiaomi представила механическую клавиатуру с голосовым вводом

Игромания.ру вчера в 15:09
Гаджеты

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Известия 00:05
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Футбол

Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как тренер главной команды петербургского клуба Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться.
Gazeta.SPb вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева перекачала губы и рассмешила фанатов

Ранее Королева уверяла поклонников и журналистов что не собирается прибегать к услугам косметологов и пластических хирургов.
Privet-Rostov.ru 00:15
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Общество

Диетолог рассказала о пользе майонеза

Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 19:48
Хоккей

«Трактор» переиграл «Авангард» в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в Балашихе не совладал с челябинским "Трактором".
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:42
Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru 24 декабря в 10:52
Космос

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
OAnews 24 декабря в 07:55
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Наука

Соколы видят свою добычу на скорости болида Формулы 1

После ряда исследований и наблюдений было установлено, что соколы способны увидеть свою добычу на скорости болида Формулы 1. То есть острота из рения позволяет видеть добычу даже при скорости в более 350 км/ч.
Газета DAILY 24 декабря в 12:53
Транспорт

На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
Общество

Мантуров прокомментировал возможность ухода Apple с российского рынка

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.
Rambler News Service 24 декабря в 23:24
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами

Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
РИА Новости 00:31
Футбол

«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды

В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
Metaratings вчера в 06:04
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

News.ru вчера в 13:01
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
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