Армия и оружие

РБКРБКМинобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
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Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

РБК02:14

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Газета.Ru01:59

Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

Известия01:30

Минобороны в этом году получит 50 пистолетов «Удав»

РЕН ТВ00:57

Минобороны: Первые «Удавы» поступят в российскую армию в 2020 году

Московский Комсомолец00:51

Первые 50 пистолетных комплексов «Удав» поступят на вооружение армии России в 2020 году

ТАСС00:35

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости00:34
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