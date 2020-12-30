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Вологда.рф
Вологда.рф

В 2021 году МРОТ в России впервые превысил прожиточный минимум

В новом году меняются подходы и к установлению уровня прожиточного минимума. Исходя из новой модели, его величина составила 11 653 рубля. Напомним, что к 2030 году в стране должно вдвое снизиться число бедных по отношению к 2017 году.В источнике
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Московский Комсомолец

В РФ увеличили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум

Московский Комсомолец1 января в 06:40
Zabnews.ru

МРОТ увеличится в России благодаря новой методике рассчёта

Zabnews.ru30.12.2020 в 18:21
РИА Новости

В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум

РИА Новости31 декабря в 22:52
RT на русском

В России вырастут прожиточный минимум и МРОТ

RT на русском31 декабря в 20:30
ТАСС

В России изменилась методика расчета МРОТ и прожиточного минимума

ТАСС31 декабря в 16:12
Известия

В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

Известия1 января в 01:45
Центральная Служба Новостей

Путин подписал закон, вносящий изменения в методику расчета МРОТ

Центральная Служба Новостей30.12.2020 в 16:01

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию в четвертьфинале молодежного ЧМ

Ранее молодежная сборная России одержала победу над командой Германии в четвертьфинале ЧМ по хоккею со счетом 2:1. В российской сборной отличились Василий Пономарев и Данил Башкиров, которые забили немцам в первом и втором периоде соответственно.
Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию в четвертьфинале молодежного ЧМ
Lenta.ru19:09

Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», россияне сбили друг друга на финише

Действующий обладатель Кубка мира, лидер сборной России Александр Большунов выиграл масс-старт в рамках 2-го этапа «Тур де Ски» и возглавил генеральную классификацию самой престижной многодневки сезона.
Спорт день за днемвчера в 09:24

По официальным данным Росстата в Омской области от COVID-19 в ноябре умерло в 2,66 раз больше человек, чем сообщил региональный минздрав

В отличие от Роспотребнадзора и Минздрава, Росстат включает в статистику смертности от COVID-19 случаи, и когда этот диагноз подтверждается после патологоанатомических исследований и когда его регистрируют не в качестве основной причины смерти.
Коммерческие Вести21:49