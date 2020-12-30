В 2021 году МРОТ в России впервые превысил прожиточный минимум
В новом году меняются подходы и к установлению уровня прожиточного минимума. Исходя из новой модели, его величина составила 11 653 рубля. Напомним, что к 2030 году в стране должно вдвое снизиться число бедных по отношению к 2017 году.В источнике
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В РФ увеличили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
Московский Комсомолец1 января в 06:40
Путин подписал закон, вносящий изменения в методику расчета МРОТ
Центральная Служба Новостей30.12.2020 в 16:01