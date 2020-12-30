В новом году меняются подходы и к установлению уровня прожиточного минимума. Исходя из новой модели, его величина составила 11 653 рубля. Напомним, что к 2030 году в стране должно вдвое снизиться число бедных по отношению к 2017 году.

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