Экономика

REGNUMREGNUMВ 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей. При этом министерство финансов предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 19,7 триллионов рублей. То есть 21% всего федерального бюджета пойдет в ПФР.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
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