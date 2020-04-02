Экономика
REGNUMВ 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей. При этом министерство финансов предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 19,7 триллионов рублей. То есть 21% всего федерального бюджета пойдет в ПФР.
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с чего всё началось
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.РБК24 июня в 17:06
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На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
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