Экономика
REGNUMВ 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей. При этом министерство финансов предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 19,7 триллионов рублей. То есть 21% всего федерального бюджета пойдет в ПФР.
Читать в источнике
Оценить280
с чего всё началось
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.РБК24 июня в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
Эхо Москвы24 июня в 20:05
На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
Коммерсантъ24 июня в 22:27
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Общество
Общественный штаб выявил создателя фейка о голосовании в Москве
Распространявшего постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам к Конституции РФ установили в Москве.
Вечерняя Москва 11:21
Здоровье
Эксперты назвали лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи
Shraibikus News 06:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Здоровье
Опыт борьбы ХМАО с коронавирусом изучат на федеральном уровне
ХМАО имеет уникальный опыт борьбы с коронавирусом из-за большого количества вахтовиков и тесных контактов среди приезжих, который нужно изучить.
URA.Ru 06:49
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Авто
ГИБДД проводит новый рейд, из-за которого сейчас можно получить 15 суток ареста
Сотрудники Госавтоинспекции России в настоящее время в различных регионах проводят новый рейд, который грозит некоторым водителям 15 сутками административного ареста, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:15
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Политика
Действующий президент Исландии избран на второй срок
Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране с результатом 92,2%, свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные исландской телерадиокомпанией RÚV.
РИА Новости 10:27
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Gazeta.SPb 10:15
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
Общество
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус
Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39
Наука
Коронавирус может привести к инсультам и деменции
Коронавирусная инфекция, перенесенная в тяжелой форме, может вызвать поражения головного мозга.
Народные новости вчера в 19:17
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
Соломатина посоветовала тем, кто худеет, пить много воды и есть овощи, которые содержат воду в избытке, например — огурцы.
Вечерняя Москва 07:21
Политика
Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии
У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК 25 июня в 16:56
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Технологии
Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни
Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56