В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

с чего всё началось

В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей. При этом министерство финансов предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 19,7 триллионов рублей. То есть 21% всего федерального бюджета пойдет в ПФР.

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,7K

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 2,4K

Экономика В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди". 178

Космос Эксперт: Кремль готовится к параду планет Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.

Политика Депутат Рады заподозрил тайный меморандум между Украиной и МВФ По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, украинские власти заключили с Международным валютным фондом тайный меморандум, рассчитанный на сокращение населения страны. 87

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 543

Общество Московский штаб сообщил о ситуации с заболеваемостью коронавирусом Рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца зафиксировано в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общество Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 7

Шоу-бизнес Звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж Мария Иващенко выложила новое трогательное фото. Звезда призналась поклонникам, что вышла замуж.