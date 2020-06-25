В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

с чего всё началось

В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей. При этом министерство финансов предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 19,7 триллионов рублей. То есть 21% всего федерального бюджета пойдет в ПФР.

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 651

Общество Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака Как отметила врач, при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья.

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 207

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,6K

Политика США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.

Общество Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов. 1

Футбол Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Футбол АЕК Массимо Карреры проиграл впервые за 17 матчей В матче 30-го тура греческой Суперлиги АЕК, который возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, проиграл у себя на поле лидеру чемпионата — «Олимпиакосу» (1:2). АЕК прервал свою 17-матчевую беспроигрышную серию.

Авто Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях. 7

Общество В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев «Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. 7

Общество Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 980

Общество В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. 349

Здоровье В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что в связи со стремительным ростом числа новых фактов заражения COVID-19, а также из-за ухудшения динамики заболеваемости, о чем свидетельствует резкая наполняемость клиник, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, карантинные меры могут быть усилены в 13 областях страны. 2