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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

Снижение трансферта из бюджета компенсируют остатками со счетов ПФР в Казначействе, на которых находится 335 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 09:20
Подробнее о событии
Русская Планета

Стало известно о сокращении расходов на выплату пенсий в России в будущем году

Русская Планета04:00
Комсомольская правда

Бюджет сэкономит на пенсиях 200 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 15:35
Lenta.ru

В России сократят расходы на выплату пенсий

Lenta.ruвчера в 09:08
Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Вести.Ruвчера в 09:58
Профиль

Правительство сократит расходы на выплату пенсий

Профильвчера в 09:37
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

ТАССвчера в 09:20
ФедералПресс

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

ФедералПрессвчера в 09:59

Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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