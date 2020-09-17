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ФедералПресс
ФедералПресс

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

«Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на обязательное пенсионное страхование в 2021 году на 207,83 миллиона рублей», – написано в документе. Расходы бюджета пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году также уменьшатся на 2,5 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 09:20
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Бюджет сэкономит на пенсиях 200 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 15:35
ФедералПресс

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

ФедералПрессвчера в 09:59
Профиль

Правительство сократит расходы на выплату пенсий

Профильвчера в 09:37
Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Вести.Ruвчера в 09:58
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

ТАССвчера в 09:20
Lenta.ru

В России сократят расходы на выплату пенсий

Lenta.ruвчера в 09:08
Будущее России. Национальные проекты

Обязательное пенсионное страхование сократится в 2021 году на 207,8 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:46

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Газета.Ruвчера в 05:32
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъвчера в 09:52
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