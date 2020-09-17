В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся
«Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на обязательное пенсионное страхование в 2021 году на 207,83 миллиона рублей», – написано в документе. Расходы бюджета пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году также уменьшатся на 2,5 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб
Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 09:20
Подробнее о событии
Обязательное пенсионное страхование сократится в 2021 году на 207,8 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:46