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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ruвчера в 15:00
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00

В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО

Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО
REGNUM00:12
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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ОСАГО подорожало и стало менее прозрачным

Изменения, вступившие в силу 5 сентября, направлены на снижение стоимости полиса для добросовестных водителей и увеличение цены для тех, кто чаще нарушает ПДД и становится участником аварий.
SpeedMe23:06
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомостивчера в 06:04
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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