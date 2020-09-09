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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета19:00
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АБН

Эксперты спрогнозировали рост зарплат россиян на 3,5-4% в 2021 году

АБН05:54
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты03:23
Клопс

Эксперты: реальная зарплата калининградцев в 2021 году вырастет до 4%

Клопс02:46
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета19:00

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
Ведомости06:04
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Песков прокомментировал сообщения об «отставке» главы Петербурга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об "отставке" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отметил, что влияние заказных кампаний не настолько велико, как думают их заказчики.
РИА Новости06:46

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Фигуранта дела Фургала попросили перевести под домашний арест

Как сообщал источник ТАСС, он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве "Следователь просит изменить Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года", — сообщили в суде.
РБК06:42
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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