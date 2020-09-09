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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Lenta.ru02:53
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новости06:15
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность

По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Военное дело03:52
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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Россия выкупила более 90% грузинских экспортных яблок

Грузия в этом году продала в Россию 466 тонн яблок, что составляет более 92% от общего экспорта в 505 тонн, сообщило министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру06:49
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В Липецке судят подполковника УФСИН, попавшегося на взятке

По версии следствия, занимавший должность замначальника ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН по Липецкой области» и начальника центра трудовой адаптации осужденных Олег Клишин в мае 2020 года обратился к отбывающему наказание осуждённому с предложением поспособствовать в переводе того на облегчённые условия содержания за взятку в сумме 30 тысяч рублей.
LipetskMedia.ru05:27
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В «Зените» отреагировали на информацию об интересе клуба к Фекиру и Эриксену

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о заинтересованности команды к полузащитнику севильского "Бетиса" Набилю Фекиру и полузащитнику миланского "Интера" Кристиану Эриксену.
Газета.Ru07:54