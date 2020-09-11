Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году
Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России. По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента.В источнике
С чего всё началось
В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%
Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%
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