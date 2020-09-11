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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Аналитики назвали российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России. По оценке экспертов, в целом зарплаты россиян в 2021 году вырастут на 3,5-4 процента.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы российские города с самым высоким ростом зарплат в 2021 году

Lenta.ru02:53
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54

В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным - с российской.
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
РИА Новости03:52
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Тимошенко вылечилась от коронавируса

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу получила после болезни отрицательный результат теста на COVID-19, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
Интерфакс03:38

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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