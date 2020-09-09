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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета19:00
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АБН

Эксперты спрогнозировали рост зарплат россиян на 3,5-4% в 2021 году

АБН05:54
Клопс

Эксперты: реальная зарплата калининградцев в 2021 году вырастет до 4%

Клопс02:46
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты03:23
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online04:54
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета19:00

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Evo-rus.com01:23
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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы в Донбассе с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.
Интерфакс06:46

Минск снова отчитался перед Вашингтоном

Сообщается, что в Минске по инициативе американской стороны состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с временным поверенным в делах США в Белоруссии Джеффри Джуком.
Евразия Daily06:45

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Путин поручил восстановить занятость до уровня 2019 года

"Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости07:08
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Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров

Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости07:10