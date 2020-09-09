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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета19:00
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Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолец07:58
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online04:54
Клопс

Эксперты: реальная зарплата калининградцев в 2021 году вырастет до 4%

Клопс02:46
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты03:23
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда04:15
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета19:00

Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку

Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента Минобороны по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости10:14
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Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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