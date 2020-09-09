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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета19:00
Подробнее о событии
АБН

Эксперты спрогнозировали рост зарплат россиян на 3,5-4% в 2021 году

АБН05:54
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online04:54
Клопс

Эксперты: реальная зарплата калининградцев в 2021 году вырастет до 4%

Клопс02:46
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты03:23
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда04:15
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета19:00

Белорусские танкисты проведут учения на западном направлении

«В рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.
Белорусские танкисты проведут учения на западном направлении
РБК07:43
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

1891 "Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя", — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Американские военнослужащие попытались атаковать российских военных, но что-то пошло не так

Несколько часов назад американские информационные издания сообщили о попытке американских военнослужащих атаковать российских военных, однако, несмотря на подготовку, что-то пошло совершенно не так, в результате чего атака провалилась – военнослужащие армии США попросту не знали, что от них требуется сделать.
Avia.pro03:45

ТВ-вещатели назвали условия для передачи своих частот под 5G

В концепции указано, что вещатели готовы передать для развития 5G часть диапазона 694 – 790 МГц, но при соблюдении следующих условий: вещателям будет выделен ресурс для запуска третьего мультиплекса (пакет цифровых каналов, вещающих на одной частоте) и мультиплекса с каналами высокой четкости; операторы связи возместят затраты на перевод телевизионных передатчиков в другие диапазоны частот.
РБК05:00