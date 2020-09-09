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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
Реальное время

Казань вошла в число городов, где аналитики ожидают наибольший рост реальных зарплат

Реальное времявчера в 15:24

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Истребители Су-34 сыграли роль воздушного противника на учении РЭБ в двух регионах России

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) сыграли роль воздушного противника на учении подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЦВО, завершившегося сегодня в Свердловской и Саратовской областях.
Росинформбюровчера в 07:58

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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Шесть человек погибли из-за лесных пожаров в трёх американских штатах

Уточняется, что в результате пожаров в Вашингтоне умер один ребёнок, в Орегоне огонь привёл к гибели мальчика и его бабушки, в Калифорнии же останки трёх человек пока не идентифицированы.
RT на русскомвчера в 00:30

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новостивчера в 08:46
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