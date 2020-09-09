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Российская газета
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В июле-августе были опрошены жители городов с населением более 250 тыс человек. Собранные данные далее были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета19:00
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Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад03:52
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда04:15
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолец07:58
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты03:23
Клопс

Эксперты: реальная зарплата калининградцев в 2021 году вырастет до 4%

Клопс02:46
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета19:00

В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine
Игромания.ру11:02

Помпео оценил санкции США против граждан России

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ввод санкций против российских граждан, заявил, что Соединенные Штаты посылают другим государствам сигнал о том, что не будут терпеть попыток вмешательства в свои президентские выборы.
Газета.Ru14:43

FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24
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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомости05:51
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАН05:40
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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