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REGNUM
REGNUM

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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URA.Ru

Зюганов предложил ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

URA.Ruвчера в 15:07
RT на русском

Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации цен на электроэнергию

RT на русскомвчера в 05:05
Российская газета

МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электричество

Российская газета26 сентября в 10:08
ТАСС

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для россиян

ТАСС26 сентября в 11:30
РИА Новости

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5 процентов

РИА Новости26 сентября в 10:25
Известия

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Известиявчера в 23:29
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Интерфакс26 сентября в 09:23

Азербайджан и Армения заявили о новых обстрелах в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивных обстрелах позиций своей армии и населенных пунктов со стороны армянских вооруженных сил вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Азербайджан и Армения заявили о новых обстрелах в Нагорном Карабахе
Новые Известиявчера в 02:12

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
32

Семья Ефремова собралась засудить Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, собралась подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
Lenta.ruвчера в 16:26
12

ГЧП приглашают на долговой рынок

Высоконадежным долговым инструментом для инвесторов в перспективе могут стать облигации, выпущенные в рамках секьюритизации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Ведомостивчера в 16:28

Помпео заверил, что русские не повлияют на результат выборов в США

У России не получится оказать влияние на нынешние выборы президента США, которые пройдут в ноябре этого года, так как администрация нынешнего лидера страны обеспечит безопасность всего процесса, заверил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WISC-TV.
Газета.Ruвчера в 15:41
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В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция в белорусском Гродно в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
РИА Новостивчера в 15:08
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Адесанья и Блахович одержали победы на UFC 253

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби подошел к концу турнир UFC 253, на котором Исраэль Адесанья уверенно защитил титул чемпиона среднего веса, а Ян Блахович стал новым обладателем пояса полутяжелого дивизиона.
Газета.Ruвчера в 04:15

В МВД Белоруссии признались, что не справляются с работой

Globallookpress Исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид заявил, что в период протестов на подразделения милиции выпала серьезная нагрузка.
РЕН ТВвчера в 16:05
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В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 17:42
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