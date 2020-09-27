Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для россиян

ТАСС26 сентября в 11:30
RT на русском

Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации цен на электроэнергию

RT на русскомвчера в 05:05
Известия

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Известиявчера в 23:29
URA.Ru

Зюганов предложил ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

URA.Ruвчера в 15:07
РИА Новости

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5 процентов

РИА Новости26 сентября в 10:25
Российская газета

МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электричество

Российская газета26 сентября в 10:08
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Интерфакс26 сентября в 09:23

Украина намерена изменить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Как пояснил после встречи в Киеве с Жозепом Боррелем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Украина нацелена на реализацию положений Соглашения об ассоциации «и стремится к дальнейшему регуляторному сближению и постепенной экономической интеграции во внутренний рынок ЕС».
Независимая газетавчера в 12:21
1,1K

ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
4

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05

Пациентов с признаками COVID-19 начнут проверять на грипп

Правила, которым должны следовать больницы во время эпидемии коронавирусной инфекции, теперь касаются лечения пациентов не только с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа.
Парламентская газета18:07

На МКС увеличилась скорость утечки воздуха

Скорость утечки воздуха на Международной космической станции возросла в пять раз за последние месяцы, это потребовало дважды изолировать экипаж на российском сегменте для определения места утечки, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости18:05
7