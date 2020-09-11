РИА Дербент 23

В 2021 году реальный показатель зарплаты россиян вырастет на 3,5-4%. Специалисты Финансового университета при правительстве РФ провели собственное исследование, показавшее: в следующем году зарплата по разным регионам России может вырасти на 3,5-4%.