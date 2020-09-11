Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Оказалось, что в среднем реальная заработная плата увеличится в пределах от 3,5 до 4%. Наибольший рост коснется таких городов, как Калининград, Оренбург, Казань, Тольятти и Новороссийск.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета9 сентября в 19:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда10 сентября в 04:15
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолец10 сентября в 07:58
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online10 сентября в 04:54
News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ru10 сентября в 15:00
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад10 сентября в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты10 сентября в 03:23
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета9 сентября в 19:00

Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом выявили в Чехии

Прага, 12 сентября 2020, 07:30 — REGNUM В Чехии по данным на утро 12 сентября был зафиксирован наибольший за всё время пандемии прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — инфицирование было выявлено у 1447 человек.
Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом выявили в Чехии
REGNUM00:30

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
2

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
491

Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ruвчера в 01:28
76

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
369

МВД РФ готовит новый запрос ФРГ в связи с ситуацией вокруг Навального

Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии в связи с ситуацией вокруг основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией"1 Алексея Навального.
Экономика сегоднявчера в 01:45
348

В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города

Молодой человек скончался от ножевых ранений после драки в ночь на субботу около одного из баров в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости01:53
8