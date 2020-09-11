В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%
Оказалось, что в среднем реальная заработная плата увеличится в пределах от 3,5 до 4%. Наибольший рост коснется таких городов, как Калининград, Оренбург, Казань, Тольятти и Новороссийск.В источнике
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%
Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%
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