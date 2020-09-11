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Evo-rus.com
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В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Оказалось, что в среднем реальная заработная плата увеличится в пределах от 3,5 до 4%. Наибольший рост коснется таких городов, как Калининград, Оренбург, Казань, Тольятти и Новороссийск.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ruвчера в 15:00
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
2,5K

Главред «России 24» поздравил друга и пожелал башням-близнецам «гореть к ****»

Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.
Lenta.ru12:47
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Сын Стрельцова оценил игру Петрова в фильме о легендарном футболисте

Игорь Стрельцов, который приходится сыном знаменитому футболисту, успевшему поиграть и за столичное «Торпедо», и за сборную Советского Союза, поделился своими впечатлениями о фильме, посвященном отцу.
Discover2410:00
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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В здании посольства России в Берлине произошло задымление

Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении "Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.
РИА Новости12:37