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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Оказалось, что в среднем реальная заработная плата увеличится в пределах от 3,5 до 4%. Наибольший рост коснется таких городов, как Калининград, Оренбург, Казань, Тольятти и Новороссийск.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ruвчера в 15:00
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58

«Спартак» обыграет ЦСКА в седьмом туре РПЛ 13 сентября

До перерыва на матчи сборных красно-синие в рамках шестого тура РПЛ на выезде уверенно обыграли грозненский «Ахмат» (3:0). Затем «армейцы» провели товарищеский матч с тульским «Арсеналом», в котором выиграли с минимальным счетом благодаря курьезному голу Гайча.
ODDS.ru03:56

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufa11:00
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«Уфа» застряла в саранском аэропорту

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что башкирская команда застряла в саранском аэропорту и не может заселиться в гостиницу перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова".
Газета.Ru11:31

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

24 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке.
РБК11:50
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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