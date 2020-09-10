РИА Дербент 22

В среднем прирост реальной зарплаты составит 3,5-4%. Больше всего повезет жителям Казани, Новороссийска, Оренбурга, Тольятти и Калининграда, считают исследователи. Главным основанием для повышения доходов является экономический рост, который строится на потребительской активности россиян.