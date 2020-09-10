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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

В среднем прирост реальной зарплаты составит 3,5-4%. Больше всего повезет жителям Казани, Новороссийска, Оренбурга, Тольятти и Калининграда, считают исследователи. Главным основанием для повышения доходов является экономический рост, который строится на потребительской активности россиян.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
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Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правдавчера в 04:15
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолецвчера в 07:58
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:54
News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ruвчера в 15:00
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскадвчера в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Фактывчера в 03:23
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газетавчера в 19:00

Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
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Ведомости06:25
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Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
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iReactor03:56
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