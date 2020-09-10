В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%
В среднем прирост реальной зарплаты составит 3,5-4%. Больше всего повезет жителям Казани, Новороссийска, Оренбурга, Тольятти и Калининграда, считают исследователи. Главным основанием для повышения доходов является экономический рост, который строится на потребительской активности россиян.В источнике
С чего всё началось
В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%
Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%
Аргументы и Фактывчера в 03:23