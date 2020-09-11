Михаила Ефремова перевели в другую камеру в СИЗО

Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, перевели из карантинной камеры в обычную, передает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова, который навестил артиста в СИЗО.