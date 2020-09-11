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Лезги газет
Лезги газет

В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Эксперты прогнозируют рост на 3,5-4% уже со следующего 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета9 сентября в 19:00
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News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ru10 сентября в 15:00
Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда10 сентября в 04:15
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online10 сентября в 04:54
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолец10 сентября в 07:58
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад10 сентября в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты10 сентября в 03:23
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета9 сентября в 19:00

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии

Управление на транспорте МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в рамках проверки инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
Коммерсантъвчера в 01:42
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
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Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.
РИА Новостивчера в 16:36
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Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Общественная служба новостейвчера в 04:36
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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