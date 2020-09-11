В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%
Эксперты прогнозируют рост на 3,5-4% уже со следующего 2021 года.В источнике
С чего всё началось
В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%
Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
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