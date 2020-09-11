Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Аналогично и на Xbox Series X. У Xbox Series S заявлено 10 ГБ RAM, но только 8 из них работают при 224 гигабайтах в секунду, тогда как оставшиеся 2 — при 56 ГБ/сек.