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Лезги газет
Лезги газет

В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Эксперты прогнозируют рост на 3,5-4% уже со следующего 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Исследования, проведенные в Финансовом университет при правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%.
Российская газета9 сентября в 19:00
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Комсомольская правда

В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Комсомольская правда10 сентября в 04:15
Московский Комсомолец

Зарплата вологжан может вырасти почти на 3% в следующем году

Московский Комсомолец10 сентября в 07:58
БИЗНЕС Online

Исследование: В 2021 году в Челнах реальная зарплата вырастет на 3,3%

БИЗНЕС Online10 сентября в 04:54
News.ru

«Небываемое бывает»: в России в 2021 году зарплаты вырастут на целых 4%

News.ru10 сентября в 15:00
Каскад

К 2021 году в Калининграде вырастут зарплаты

Каскад10 сентября в 03:52
Аргументы и Факты

Эксперты: в 2021 году реальная зарплата в России может вырасти на 3,5-4%

Аргументы и Факты10 сентября в 03:23
Российская газета

В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

Российская газета9 сентября в 19:00

Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест

Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUMвчера в 02:07
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Xbox Series X и Xbox Series S Дэн Уайсс из Squanch Games также обеспокоен хоть и небольшой, но разницей в процессоре между Series S и X. Разница в видеоускорителях не так страшна, поскольку системы работают для разных разрешений, однако даже небольшая разница в CPU может стать проблемой.
Игромания.рувчера в 05:00
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