с чего всё началось

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов.

Здоровье В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек. 38

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 278

Экономика Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+ Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. 11

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,4K

Культура Концептуальные арт-проекты «перезагрузят» столицу текстиля Иваново Участниками мероприятия могут стать художники независимо от возраста и технических предпочтений, проекты которых (реализованные и готовящиеся) соответствуют направленности и теме фестиваля. 6

Общество В Новосибирске отключают отопление Власти пояснили, что при снижении температуры то же произойдет и с горячей водой, а это недопустимо. 33

Здоровье В Алтайском крае выявили 144 заражённых SARS-CoV-2 Барнаул, 23 апреля 2020, 09:42 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией расширился до 144 человек. 300

Здоровье Коронавирус на Украине: число заражённых растёт На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174. 6

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 81

Общество Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз. 27

Происшествия В Мурманской области резко выросло число зараженных коронавирусом Мурманск, 23 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек. 70

Армия и оружие Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон» Россия проведет еще около десяти испытательных запусков новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" в рамках государственных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. 734

Экономика Доходы от туризма в мире могут упасть на $500 млрд Доходы от туризма в мире в текущем году могут сократиться на $500 млрд из-за пандемии коронавируса.

Политика Германия и Франция призвали Россию расследовать угрозы Елене Милашиной Германия и Франция призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, материал которой о коронавирусе в Чечне раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров. 15

Здоровье В Прикамье разработали три сценария развития пандемии коронавируса В Пермском крае представили три сценария развития пандемии коронавируса.