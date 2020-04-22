Общество
РИА НовостиВ 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.
Читать в источнике
Оценить8,2K
с чего всё началось
«В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время»,— говорится в сообщении Минкомсвязи.Коммерсантъвчера в 14:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Минкомсвязь: 21 регион внедрит платформу выдачи цифровых пропусков
Будущее России. Национальные проектывчера в 13:22
Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков
Интерфаксвчера в 13:23
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Политика
Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре.
Газета.Ru 05:46
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Общество
В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM 02:41
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Здоровье
О мощной второй волне коронавируса предупредили в США
Соединенные Штаты ожидают вторую волну коронавируса, которая может нахлынуть уже предстоящей зимой.
ToDay News Ufa вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Здоровье
Названы новые осложнения от коронавируса
О новых осложнениях стало известно изданию MedicalXpress, которое со ссылкой на медиков сообщает, что больные коронавирусом нового типа могут столкнуться с появлением тромбов в сосудах.
Газета DAILY 05:16
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Общество
Алиханов сообщил, когда в Калининградской области откроют детские сады
Детские сады в Калининградской области откроют уже в мае. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.
КП - Калининград 03:23
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Армия и оружие
Путин поручил Генштабу утверждать требования к экспортному вооружению
Согласно указу, Генштаб может утверждать тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, предназначенной для экспорта в другие страны, комплектацию продукции военного назначения.
ТК Звезда 05:15
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Россия начала экспорт боевой платформы «Бумеранг»
Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвигать на зарубежные рынки новейшую унифицированную боевую платформу "Бумеранг" разработки и производства Военно-промышленной компании, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:29
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Общество
Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»
Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
Profibeer.ru 03:43
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25