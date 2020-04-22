Общество
РИА НовостиВ 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов.
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с чего всё началось
Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится в сообщении этого министерства.РБКвчера в 13:26
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Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков
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