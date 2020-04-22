с чего всё началось

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. Как уточнили в ведомстве, соответствующие заявки подали власти регионов.

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