Общество
Lenta.ruЦифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
1. В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. На сайте Минкомсвязи сообщается, что заявки на внедрение системы подавали сами регионы.
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Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо распространять на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно развернуть не только в близлежащих, но и в других регионах.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМилосердие.ru 17:06
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Минкомсвязь: 21 регион внедрит платформу выдачи цифровых пропусков
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