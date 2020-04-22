Общество

Lenta.ruLenta.ruЦифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

1. В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. На сайте Минкомсвязи сообщается, что заявки на внедрение системы подавали сами регионы.
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Сергей Собянин
Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо распространять на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно развернуть не только в близлежащих, но и в других регионах.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМилосердие.ru 17:06
с чего всё началось
Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится
 в сообщении этого министерства.
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