Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи. Эта система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале госуслуг подать список сотрудников для их получения.
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Сергей Собянин
Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо распространять на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно развернуть не только в близлежащих, но и в других регионах.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМилосердие.ru 17:06
с чего всё началось
Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится
 в сообщении этого министерства.
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