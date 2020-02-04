с чего всё началось

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет.

В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

Общество В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада Как сообщает ToDay News Ufa в УГЗ Уфы, во время введения режима ЧП жителям столицы рекомендовано не выезжать за город, без острой необходимости.

Экономика Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.

Общество В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика На Украине анонсировали новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $55 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Армия и оружие Минобороны эвакуирует россиян из Китая Смотрите такжеК эвакуации россиян из Китая привлекли самолеты ВКС России Помимо экипажа, на борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.