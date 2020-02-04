Здоровье
Газета.RuВ 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор отметил распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ, сообщается во вторник, 4 февраля, на сайте ведомства.Известия21:12
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