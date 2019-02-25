Здоровье
ТАССВ 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор отметил распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ, сообщается во вторник, 4 февраля, на сайте ведомства.Известиявчера в 21:12
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Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425
Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян
У европейцев выработались некоторые генетические изменения, которые повысили сопротивляемость их организмов к воздействию вина.
Здоровье
Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей
Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
Здоровье
Минздрав рекомендовал препараты против коронавируса
Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака
Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Здоровье
Из-за отсутствия масок в аптеках Читы продавцы пользуются самодельными
На совещании был поднят вопрос отсутствия масок в аптеках города из-за возросшего на них спроса.
Здоровье
Эксперты рассказали о влиянии нового коронавируса на рынок КНР
Индекс Шанхайской биржи «Shanghai Composite» утром 3 февраля терял более 8%. Индекс биржи «SZSE Component» обвалился на 8,4%. Падение рынка произошло из-за угрозы распространения коронавируса, обнаруженного в Китае в конце 2019 года.
Здоровье
В Бурятии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия
Республиканский оперативный штаб второй раз собрался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом В Бурятии отменят массовые образовательные, культурные и спортивные мероприятия с участием детей в закрытых помещениях.
Здоровье
Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Здоровье
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
Здоровье
Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь
В больнице китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь.
Здоровье
Одобрен проект строительства Центра ядерной медицины в Бурятии
По данным официального портала «Республика Бурятия» на апрель 2019 года, на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 17,6 тысячи пациентов.