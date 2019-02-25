Здоровье

ТАССТАССВ 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор отметил распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ, сообщается во вторник, 4 февраля, на сайте
 ведомства.
Известиявчера в 21:12

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В Омске началась эпидемия ОРВИ и гриппа

БК55вчера в 22:00

В Омске началась эпидемия ОРВИ

Om1.ruвчера в 04:15

В Омске началась эпидемия гриппа

РИА СуперОмсквчера в 06:23

В Омске началась эпидемия гриппа

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Новый Омсквчера в 05:07

Эпидемия началась: в Омске эпидпорог превышен на 12.5%

Город55.рувчера в 12:00

В Омске может начаться эпидемия

Омск здесь02 февраля в 22:27
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Здоровье

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК вчера в 02:40
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Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
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Аргументы недели 00:15
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
ТАСС вчера в 18:49
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Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян

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Волгоградская правда вчера в 21:20
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РЕН ТВ вчера в 16:12
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Минздрав рекомендовал препараты против коронавируса

Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
ProUfu.ru вчера в 22:54
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Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 вчера в 06:11
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Из-за отсутствия масок в аптеках Читы продавцы пользуются самодельными

На совещании был поднят вопрос отсутствия масок в аптеках города из-за возросшего на них спроса.
Красная весна вчера в 23:29
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Эксперты рассказали о влиянии нового коронавируса на рынок КНР

Индекс Шанхайской биржи «Shanghai Composite» утром 3 февраля терял более 8%. Индекс биржи «SZSE Component» обвалился на 8,4%. Падение рынка произошло из-за угрозы распространения коронавируса, обнаруженного в Китае в конце 2019 года.
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В Бурятии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия

Республиканский оперативный штаб второй раз собрался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом В Бурятии отменят массовые образовательные, культурные и спортивные мероприятия с участием детей в закрытых помещениях.
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Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
РИА Новости вчера в 09:59
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Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь

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Одобрен проект строительства Центра ядерной медицины в Бурятии

По данным официального портала «Республика Бурятия» на апрель 2019 года, на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 17,6 тысячи пациентов.
Vademecum вчера в 11:15
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