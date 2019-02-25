с чего всё началось

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Здоровье Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425 Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.

Здоровье Эксперты рассказали о влиянии нового коронавируса на рынок КНР Индекс Шанхайской биржи «Shanghai Composite» утром 3 февраля терял более 8%. Индекс биржи «SZSE Component» обвалился на 8,4%. Падение рынка произошло из-за угрозы распространения коронавируса, обнаруженного в Китае в конце 2019 года.

Здоровье В Бурятии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия Республиканский оперативный штаб второй раз собрался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом В Бурятии отменят массовые образовательные, культурные и спортивные мероприятия с участием детей в закрытых помещениях.

Здоровье Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.